bin Ukrayna grivnasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile UAH → GMD çevirin

1.000 uah
1.788,42 gmd

1.00000 UAH = 1.78842 GMD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UAH → GMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 GMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Gambiya Dalaşı
1 UAH1.78842 GMD
5 UAH8.94210 GMD
10 UAH17.88420 GMD
20 UAH35.76840 GMD
50 UAH89.42100 GMD
100 UAH178.84200 GMD
250 UAH447.10500 GMD
500 UAH894.21000 GMD
1000 UAH1788.42000 GMD
2000 UAH3576.84000 GMD
5000 UAH8942.10000 GMD
10000 UAH17884.20000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Ukrayna Grivnası
1 GMD0.55915 UAH
5 GMD2.79577 UAH
10 GMD5.59153 UAH
20 GMD11.18306 UAH
50 GMD27.95765 UAH
100 GMD55.91530 UAH
250 GMD139.78825 UAH
500 GMD279.57650 UAH
1000 GMD559.15300 UAH
2000 GMD1118.30600 UAH
5000 GMD2795.76500 UAH
10000 GMD5591.53000 UAH