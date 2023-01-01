20 Ukrayna grivnasından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile UAH → COP çevirin

20 uah
2.229,24 cop

1.00000 UAH = 111.46200 COP

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UAH → COP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 COP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kolombiya Pesosu
1 UAH111.46200 COP
5 UAH557.31000 COP
10 UAH1114.62000 COP
20 UAH2229.24000 COP
50 UAH5573.10000 COP
100 UAH11146.20000 COP
250 UAH27865.50000 COP
500 UAH55731.00000 COP
1000 UAH111462.00000 COP
2000 UAH222924.00000 COP
5000 UAH557310.00000 COP
10000 UAH1114620.00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Ukrayna Grivnası
1 COP0.00897 UAH
5 COP0.04486 UAH
10 COP0.08972 UAH
20 COP0.17943 UAH
50 COP0.44858 UAH
100 COP0.89717 UAH
250 COP2.24292 UAH
500 COP4.48584 UAH
1000 COP8.97169 UAH
2000 COP17.94338 UAH
5000 COP44.85845 UAH
10000 COP89.71690 UAH