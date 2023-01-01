20 Ukrayna grivnasından Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile UAH → BAM çevirin

20 uah
1.01 bam

1.00000 UAH = 0.05071 BAM

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UAH → BAM çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 BAM
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 UAH0.05071 BAM
5 UAH0.25354 BAM
10 UAH0.50707 BAM
20 UAH1.01415 BAM
50 UAH2.53537 BAM
100 UAH5.07074 BAM
250 UAH12.67685 BAM
500 UAH25.35370 BAM
1000 UAH50.70740 BAM
2000 UAH101.41480 BAM
5000 UAH253.53700 BAM
10000 UAH507.07400 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Ukrayna Grivnası
1 BAM19.72100 UAH
5 BAM98.60500 UAH
10 BAM197.21000 UAH
20 BAM394.42000 UAH
50 BAM986.05000 UAH
100 BAM1972.10000 UAH
250 BAM4930.25000 UAH
500 BAM9860.50000 UAH
1000 BAM19721.00000 UAH
2000 BAM39442.00000 UAH
5000 BAM98605.00000 UAH
10000 BAM197210.00000 UAH