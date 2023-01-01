2000 Tanzanya şilininden Samoa talasına
Reel döviz kuru ile TZS → WST çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Samoa Talası / Tanzanya Şilini
|1 WST
|908.36900 TZS
|5 WST
|4541.84500 TZS
|10 WST
|9083.69000 TZS
|20 WST
|18167.38000 TZS
|50 WST
|45418.45000 TZS
|100 WST
|90836.90000 TZS
|250 WST
|227092.25000 TZS
|500 WST
|454184.50000 TZS
|1000 WST
|908369.00000 TZS
|2000 WST
|1816738.00000 TZS
|5000 WST
|4541845.00000 TZS
|10000 WST
|9083690.00000 TZS