20 Tanzanya şilininden Tayland bahtına
Reel döviz kuru ile TZS → THB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Tayland Bahtı / Tanzanya Şilini
|1 THB
|68.72950 TZS
|5 THB
|343.64750 TZS
|10 THB
|687.29500 TZS
|20 THB
|1374.59000 TZS
|50 THB
|3436.47500 TZS
|100 THB
|6872.95000 TZS
|250 THB
|17182.37500 TZS
|500 THB
|34364.75000 TZS
|1000 THB
|68729.50000 TZS
|2000 THB
|137459.00000 TZS
|5000 THB
|343647.50000 TZS
|10000 THB
|687295.00000 TZS