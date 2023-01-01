20 Tanzanya şilininden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile TZS → PLN çevirin

20 tzs
0,03 pln

1.00000 TZS = 0.00174 PLN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

TZS → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 PLN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Polonya Zlotisi
1 TZS0.00174 PLN
5 TZS0.00871 PLN
10 TZS0.01743 PLN
20 TZS0.03486 PLN
50 TZS0.08714 PLN
100 TZS0.17428 PLN
250 TZS0.43569 PLN
500 TZS0.87138 PLN
1000 TZS1.74277 PLN
2000 TZS3.48554 PLN
5000 TZS8.71385 PLN
10000 TZS17.42770 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Tanzanya Şilini
1 PLN573.80000 TZS
5 PLN2869.00000 TZS
10 PLN5738.00000 TZS
20 PLN11476.00000 TZS
50 PLN28690.00000 TZS
100 PLN57380.00000 TZS
250 PLN143450.00000 TZS
500 PLN286900.00000 TZS
1000 PLN573800.00000 TZS
2000 PLN1147600.00000 TZS
5000 PLN2869000.00000 TZS
10000 PLN5738000.00000 TZS