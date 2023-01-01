100 Tanzanya şilininden Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile TZS → MRU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Tanzanya Şilini
|1 MRU
|65.97450 TZS
|5 MRU
|329.87250 TZS
|10 MRU
|659.74500 TZS
|20 MRU
|1319.49000 TZS
|50 MRU
|3298.72500 TZS
|100 MRU
|6597.45000 TZS
|250 MRU
|16493.62500 TZS
|500 MRU
|32987.25000 TZS
|1000 MRU
|65974.50000 TZS
|2000 MRU
|131949.00000 TZS
|5000 MRU
|329872.50000 TZS
|10000 MRU
|659745.00000 TZS