5 Tanzanya şilininden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile TZS → INR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Tanzanya Şilini
|1 INR
|30.22820 TZS
|5 INR
|151.14100 TZS
|10 INR
|302.28200 TZS
|20 INR
|604.56400 TZS
|50 INR
|1511.41000 TZS
|100 INR
|3022.82000 TZS
|250 INR
|7557.05000 TZS
|500 INR
|15114.10000 TZS
|1000 INR
|30228.20000 TZS
|2000 INR
|60456.40000 TZS
|5000 INR
|151141.00000 TZS
|10000 INR
|302282.00000 TZS