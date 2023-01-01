10 bin Tanzanya şilininden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → GYD çevirin

10.000 tzs
833,53 gyd

1.00000 TZS = 0.08335 GYD

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

TZS → GYD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 GYD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Guyana Doları
1 TZS0.08335 GYD
5 TZS0.41676 GYD
10 TZS0.83353 GYD
20 TZS1.66705 GYD
50 TZS4.16763 GYD
100 TZS8.33526 GYD
250 TZS20.83815 GYD
500 TZS41.67630 GYD
1000 TZS83.35260 GYD
2000 TZS166.70520 GYD
5000 TZS416.76300 GYD
10000 TZS833.52600 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Tanzanya Şilini
1 GYD11.99720 TZS
5 GYD59.98600 TZS
10 GYD119.97200 TZS
20 GYD239.94400 TZS
50 GYD599.86000 TZS
100 GYD1199.72000 TZS
250 GYD2999.30000 TZS
500 GYD5998.60000 TZS
1000 GYD11997.20000 TZS
2000 GYD23994.40000 TZS
5000 GYD59986.00000 TZS
10000 GYD119972.00000 TZS