100 Tanzanya şilininden Etiyopya birrine
Reel döviz kuru ile TZS → ETB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Etiyopya Birri / Tanzanya Şilini
|1 ETB
|45.04470 TZS
|5 ETB
|225.22350 TZS
|10 ETB
|450.44700 TZS
|20 ETB
|900.89400 TZS
|50 ETB
|2252.23500 TZS
|100 ETB
|4504.47000 TZS
|250 ETB
|11261.17500 TZS
|500 ETB
|22522.35000 TZS
|1000 ETB
|45044.70000 TZS
|2000 ETB
|90089.40000 TZS
|5000 ETB
|225223.50000 TZS
|10000 ETB
|450447.00000 TZS