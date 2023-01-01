5000 Tanzanya şilininden Dominik pesosuna
Reel döviz kuru ile TZS → DOP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Dominik Pesosu / Tanzanya Şilini
|1 DOP
|44.15130 TZS
|5 DOP
|220.75650 TZS
|10 DOP
|441.51300 TZS
|20 DOP
|883.02600 TZS
|50 DOP
|2207.56500 TZS
|100 DOP
|4415.13000 TZS
|250 DOP
|11037.82500 TZS
|500 DOP
|22075.65000 TZS
|1000 DOP
|44151.30000 TZS
|2000 DOP
|88302.60000 TZS
|5000 DOP
|220756.50000 TZS
|10000 DOP
|441513.00000 TZS