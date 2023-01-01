1 Yeni Tayvan dolarından Japon yenine
Reel döviz kuru ile TWD → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Yeni Tayvan Doları
|100 JPY
|21.58870 TWD
|1000 JPY
|215.88700 TWD
|1500 JPY
|323.83050 TWD
|2000 JPY
|431.77400 TWD
|3000 JPY
|647.66100 TWD
|5000 JPY
|1079.43500 TWD
|5400 JPY
|1165.78980 TWD
|10000 JPY
|2158.87000 TWD
|15000 JPY
|3238.30500 TWD
|20000 JPY
|4317.74000 TWD
|25000 JPY
|5397.17500 TWD
|30000 JPY
|6476.61000 TWD