1 Yeni Tayvan dolarından Hong Kong dolarına
Reel döviz kuru ile TWD → HKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Yeni Tayvan Doları
|100 HKD
|411.76600 TWD
|200 HKD
|823.53200 TWD
|300 HKD
|1235.29800 TWD
|500 HKD
|2058.83000 TWD
|1000 HKD
|4117.66000 TWD
|2000 HKD
|8235.32000 TWD
|2500 HKD
|10294.15000 TWD
|3000 HKD
|12352.98000 TWD
|4000 HKD
|16470.64000 TWD
|5000 HKD
|20588.30000 TWD
|10000 HKD
|41176.60000 TWD
|20000 HKD
|82353.20000 TWD