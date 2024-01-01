5 Türk lirasından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile TRY → MNT çevirin

5 try
521,28 mnt

1,000 TRY = 104,3 MNT

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,802277,883,4651,3763,67247,517
1 EUR1,06510,855295,95488,9191,4663,91250,622
1 GBP1,2461,171346,236104,0261,7154,57759,223
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Moğol Tugriki
1 TRY104,25600 MNT
5 TRY521,28000 MNT
10 TRY1.042,56000 MNT
20 TRY2.085,12000 MNT
50 TRY5.212,80000 MNT
100 TRY10.425,60000 MNT
250 TRY26.064,00000 MNT
500 TRY52.128,00000 MNT
1000 TRY104.256,00000 MNT
2000 TRY208.512,00000 MNT
5000 TRY521.280,00000 MNT
10000 TRY1.042.560,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Türk Lirası
1 MNT0,00959 TRY
5 MNT0,04796 TRY
10 MNT0,09592 TRY
20 MNT0,19184 TRY
50 MNT0,47959 TRY
100 MNT0,95918 TRY
250 MNT2,39795 TRY
500 MNT4,79590 TRY
1000 MNT9,59179 TRY
2000 MNT19,18358 TRY
5000 MNT47,95895 TRY
10000 MNT95,91790 TRY