5 Tunus dinarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile TND → XOF çevirin

5 tnd
977 xof

1,000 TND = 195,4 XOF

22:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0391,4661,6450,97217,701
1 GBP1,1711,246104,1811,7151,9251,13820,711
1 USD0,9390,802183,5931,3761,5440,91316,618
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 TND195,41200 XOF
5 TND977,06000 XOF
10 TND1.954,12000 XOF
20 TND3.908,24000 XOF
50 TND9.770,60000 XOF
100 TND19.541,20000 XOF
250 TND48.853,00000 XOF
500 TND97.706,00000 XOF
1000 TND195.412,00000 XOF
2000 TND390.824,00000 XOF
5000 TND977.060,00000 XOF
10000 TND1.954.120,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tunus Dinarı
1 XOF0,00512 TND
5 XOF0,02559 TND
10 XOF0,05117 TND
20 XOF0,10235 TND
50 XOF0,25587 TND
100 XOF0,51174 TND
250 XOF1,27935 TND
500 XOF2,55870 TND
1000 XOF5,11740 TND
2000 XOF10,23480 TND
5000 XOF25,58700 TND
10000 XOF51,17400 TND