bin Tunus dinarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile TND → BDT çevirin

1.000 tnd
34.742,40 bdt

1,000 TND = 34,74 BDT

17:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9161,4661,6450,97117,721
1 GBP1,1711,244104,0351,7151,9251,13620,734
1 USD0,940,804183,6031,3781,5470,91216,662
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Bangladeş Takası
1 TND34,74240 BDT
5 TND173,71200 BDT
10 TND347,42400 BDT
20 TND694,84800 BDT
50 TND1.737,12000 BDT
100 TND3.474,24000 BDT
250 TND8.685,60000 BDT
500 TND17.371,20000 BDT
1000 TND34.742,40000 BDT
2000 TND69.484,80000 BDT
5000 TND173.712,00000 BDT
10000 TND347.424,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Tunus Dinarı
1 BDT0,02878 TND
5 BDT0,14392 TND
10 BDT0,28783 TND
20 BDT0,57567 TND
50 BDT1,43917 TND
100 BDT2,87833 TND
250 BDT7,19583 TND
500 BDT14,39165 TND
1000 BDT28,78330 TND
2000 BDT57,56660 TND
5000 BDT143,91650 TND
10000 BDT287,83300 TND