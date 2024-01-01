50 Singapur dolarından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile SGD → NIO çevirin

50 sgd
1.388,50 nio

1,000S$ SGD = 27,77C$ NIO

20:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → NIO çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,772127,7721
Düşük27,207827,0939
Ortalama27,403727,2955
Değişim2.07%1.88%
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1 SGD → NIO istatistikleri

SGD → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,7721, en düşük 27,2078 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,4037 oldu. SGD → NIO kurundaki değişiklik 2.07 değerindeydi.

SGD → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,7721, en düşük 27,0939 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 27,2955 oldu. SGD → NIO kurundaki değişiklik 1.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8097,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6730,85291,4537,8234,902
1 AUD0,65210.563,20,59810,50954,6484,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Nikaragua Kordobası
1 SGD27,77000 NIO
5 SGD138,85000 NIO
10 SGD277,70000 NIO
20 SGD555,40000 NIO
50 SGD1.388,50000 NIO
100 SGD2.777,00000 NIO
250 SGD6.942,50000 NIO
500 SGD13.885,00000 NIO
1000 SGD27.770,00000 NIO
2000 SGD55.540,00000 NIO
5000 SGD138.850,00000 NIO
10000 SGD277.700,00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Singapur Doları
1 NIO0,03601 SGD
5 NIO0,18005 SGD
10 NIO0,36010 SGD
20 NIO0,72020 SGD
50 NIO1,80051 SGD
100 NIO3,60101 SGD
250 NIO9,00253 SGD
500 NIO18,00505 SGD
1000 NIO36,01010 SGD
2000 NIO72,02020 SGD
5000 NIO180,05050 SGD
10000 NIO360,10100 SGD