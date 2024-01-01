bin Singapur dolarından Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile SGD → MNT çevirin

1.000 sgd
2.548.180 mnt

1,000S$ SGD = 2.548₮ MNT

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MNT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.548,18002.548,1800
Düşük2.496,03002.485,1300
Ortalama2.515,21832.504,6870
Değişim2.09%1.86%
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1 SGD → MNT istatistikleri

SGD → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.548,1800, en düşük 2.496,0300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.515,2183 oldu. SGD → MNT kurundaki değişiklik 2.09 değerindeydi.

SGD → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.548,1800, en düşük 2.485,1300 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.504,6870 oldu. SGD → MNT kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,8047,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,911,6740,85291,467,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6454,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Moğol Tugriki
1 SGD2.548,18000 MNT
5 SGD12.740,90000 MNT
10 SGD25.481,80000 MNT
20 SGD50.963,60000 MNT
50 SGD127.409,00000 MNT
100 SGD254.818,00000 MNT
250 SGD637.045,00000 MNT
500 SGD1.274.090,00000 MNT
1000 SGD2.548.180,00000 MNT
2000 SGD5.096.360,00000 MNT
5000 SGD12.740.900,00000 MNT
10000 SGD25.481.800,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / Singapur Doları
1 MNT0,00039 SGD
5 MNT0,00196 SGD
10 MNT0,00392 SGD
20 MNT0,00785 SGD
50 MNT0,01962 SGD
100 MNT0,03924 SGD
250 MNT0,09811 SGD
500 MNT0,19622 SGD
1000 MNT0,39244 SGD
2000 MNT0,78487 SGD
5000 MNT1,96218 SGD
10000 MNT3,92436 SGD