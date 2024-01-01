1 Singapur dolarından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile SGD → GGP çevirin

1 sgd
0,59 ggp

1,000S$ SGD = 0,5886£ GGP

19:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58860,5906
Düşük0,57340,5734
Ortalama0,57750,5816
Değişim1.54%-0.33%
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1 SGD → GGP istatistikleri

SGD → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5886, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5775 oldu. SGD → GGP kurundaki değişiklik 1.54 değerindeydi.

SGD → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5906, en düşük 0,5734 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5816 oldu. SGD → GGP kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7967,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.675,811,6750,85291,437,8234,901
1 AUD0,65110.551,90,59710,50954,584,672,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Guernsey poundu
1 SGD0,58864 GGP
5 SGD2,94320 GGP
10 SGD5,88640 GGP
20 SGD11,77280 GGP
50 SGD29,43200 GGP
100 SGD58,86400 GGP
250 SGD147,16000 GGP
500 SGD294,32000 GGP
1000 SGD588,64000 GGP
2000 SGD1.177,28000 GGP
5000 SGD2.943,20000 GGP
10000 SGD5.886,40000 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Singapur Doları
1 GGP1,69883 SGD
5 GGP8,49415 SGD
10 GGP16,98830 SGD
20 GGP33,97660 SGD
50 GGP84,94150 SGD
100 GGP169,88300 SGD
250 GGP424,70750 SGD
500 GGP849,41500 SGD
1000 GGP1.698,83000 SGD
2000 GGP3.397,66000 SGD
5000 GGP8.494,15000 SGD
10000 GGP16.988,30000 SGD