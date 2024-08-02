10 Singapur dolarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → FJD çevirin

10 sgd
17,13 fjd

1,000S$ SGD = 1,713FJ$ FJD

19:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → FJD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,71271,7127
Düşük1,65591,6525
Ortalama1,68041,6741
Değişim3.43%1.94%
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1 SGD → FJD istatistikleri

SGD → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7127, en düşük 1,6559 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6804 oldu. SGD → FJD kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

SGD → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7127, en düşük 1,6525 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,6741 oldu. SGD → FJD kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7857,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6750,85291,4267,8234,902
1 AUD0,65110.553,50,59710,50954,5824,6712,926

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Fiji Doları
1 SGD1,71262 FJD
5 SGD8,56310 FJD
10 SGD17,12620 FJD
20 SGD34,25240 FJD
50 SGD85,63100 FJD
100 SGD171,26200 FJD
250 SGD428,15500 FJD
500 SGD856,31000 FJD
1000 SGD1.712,62000 FJD
2000 SGD3.425,24000 FJD
5000 SGD8.563,10000 FJD
10000 SGD17.126,20000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Singapur Doları
1 FJD0,58390 SGD
5 FJD2,91951 SGD
10 FJD5,83902 SGD
20 FJD11,67804 SGD
50 FJD29,19510 SGD
100 FJD58,39020 SGD
250 FJD145,97550 SGD
500 FJD291,95100 SGD
1000 FJD583,90200 SGD
2000 FJD1.167,80400 SGD
5000 FJD2.919,51000 SGD
10000 FJD5.839,02000 SGD