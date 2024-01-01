10 Singapur dolarından Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile SGD → BOB çevirin

10 sgd
51,98 bob

1,000S$ SGD = 5,198Bs BOB

18:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SGD → BOB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,19795,1979
Düşük5,10365,0819
Ortalama5,13475,1204
Değişim1.70%1.70%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → BOB istatistikleri

SGD → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,1979, en düşük 5,1036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,1347 oldu. SGD → BOB kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

SGD → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,1979, en düşük 5,0819 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,1204 oldu. SGD → BOB kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7937,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.682,311,6740,85291,467,8264,903
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6374,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Bolivya Bolivyanosu
1 SGD5,19769 BOB
5 SGD25,98845 BOB
10 SGD51,97690 BOB
20 SGD103,95380 BOB
50 SGD259,88450 BOB
100 SGD519,76900 BOB
250 SGD1.299,42250 BOB
500 SGD2.598,84500 BOB
1000 SGD5.197,69000 BOB
2000 SGD10.395,38000 BOB
5000 SGD25.988,45000 BOB
10000 SGD51.976,90000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Singapur Doları
1 BOB0,19239 SGD
5 BOB0,96197 SGD
10 BOB1,92393 SGD
20 BOB3,84786 SGD
50 BOB9,61965 SGD
100 BOB19,23930 SGD
250 BOB48,09825 SGD
500 BOB96,19650 SGD
1000 BOB192,39300 SGD
2000 BOB384,78600 SGD
5000 BOB961,96500 SGD
10000 BOB1.923,93000 SGD