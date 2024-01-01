100 Singapur dolarından Barbados dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → BBD çevirin

100 sgd
150,74 bbd

1,000S$ SGD = 1,507Bds$ BBD

18:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BBD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → BBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,50741,5074
Düşük1,47791,4717
Ortalama1,48791,4825
Değişim1.99%1.71%
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1 SGD → BBD istatistikleri

SGD → BBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5074, en düşük 1,4779 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4879 oldu. SGD → BBD kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

SGD → BBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5074, en düşük 1,4717 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4825 oldu. SGD → BBD kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7817,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6740,85291,437,8254,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6044,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Barbados dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Barbados Doları
1 SGD1,50739 BBD
5 SGD7,53695 BBD
10 SGD15,07390 BBD
20 SGD30,14780 BBD
50 SGD75,36950 BBD
100 SGD150,73900 BBD
250 SGD376,84750 BBD
500 SGD753,69500 BBD
1000 SGD1.507,39000 BBD
2000 SGD3.014,78000 BBD
5000 SGD7.536,95000 BBD
10000 SGD15.073,90000 BBD
Çevrim kurları Barbados Doları / Singapur Doları
1 BBD0,66340 SGD
5 BBD3,31700 SGD
10 BBD6,63400 SGD
20 BBD13,26800 SGD
50 BBD33,17000 SGD
100 BBD66,34000 SGD
250 BBD165,85000 SGD
500 BBD331,70000 SGD
1000 BBD663,40000 SGD
2000 BBD1.326,80000 SGD
5000 BBD3.317,00000 SGD
10000 BBD6.634,00000 SGD