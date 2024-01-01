50 Singapur dolarından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile SGD → ALL çevirin

50 sgd
3.459,28 all

1,000S$ SGD = 69,19Lek ALL

18:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → ALL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek69,296869,3327
Düşük68,442868,4428
Ortalama68,696368,8326
Değişim0.71%-0.08%
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1 SGD → ALL istatistikleri

SGD → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 69,2968, en düşük 68,4428 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 68,6963 oldu. SGD → ALL kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

SGD → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 69,3327, en düşük 68,4428 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 68,8326 oldu. SGD → ALL kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5360,78183,7917,174,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6750,85391,4287,8234,901
1 AUD0,65110.550,30,59710,50954,5694,6692,925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Arnavutluk Leki
1 SGD69,18560 ALL
5 SGD345,92800 ALL
10 SGD691,85600 ALL
20 SGD1.383,71200 ALL
50 SGD3.459,28000 ALL
100 SGD6.918,56000 ALL
250 SGD17.296,40000 ALL
500 SGD34.592,80000 ALL
1000 SGD69.185,60000 ALL
2000 SGD138.371,20000 ALL
5000 SGD345.928,00000 ALL
10000 SGD691.856,00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Singapur Doları
1 ALL0,01445 SGD
5 ALL0,07227 SGD
10 ALL0,14454 SGD
20 ALL0,28908 SGD
50 ALL0,72270 SGD
100 ALL1,44539 SGD
250 ALL3,61348 SGD
500 ALL7,22695 SGD
1000 ALL14,45390 SGD
2000 ALL28,90780 SGD
5000 ALL72,26950 SGD
10000 ALL144,53900 SGD