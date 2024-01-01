5.000 İsveç kronundan CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile SEK → XOF çevirin
|1 SEK → XOF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|57,9579
|58,4903
|Düşük
|55,8201
|55,8201
|Ortalama
|56,7991
|57,1352
|Değişim
|-1.94%
|0.86%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SEK → XOF istatistikleri
SEK → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,9579, en düşük 55,8201 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 56,7991 oldu. SEK → XOF kurundaki değişiklik -1.94 değerindeydi.
SEK → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 58,4903, en düşük 55,8201 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,1352 oldu. SEK → XOF kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları İsveç Kronu / CFA Frangı BCEAO
|1 SEK
|56,83390 XOF
|5 SEK
|284,16950 XOF
|10 SEK
|568,33900 XOF
|20 SEK
|1.136,67800 XOF
|50 SEK
|2.841,69500 XOF
|100 SEK
|5.683,39000 XOF
|250 SEK
|14.208,47500 XOF
|500 SEK
|28.416,95000 XOF
|1000 SEK
|56.833,90000 XOF
|2000 SEK
|113.667,80000 XOF
|5000 SEK
|284.169,50000 XOF
|10000 SEK
|568.339,00000 XOF