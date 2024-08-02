5 İsveç kronundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SEK → TRY çevirin

5 sek
15,70 try

1,000kr SEK = 3,139TL TRY

17:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,14043,1438
Düşük3,04512,9622
Ortalama3,09833,0709
Değişim1.13%4.98%
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1 SEK → TRY istatistikleri

SEK → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,1404, en düşük 3,0451 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,0983 oldu. SEK → TRY kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

SEK → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,1438, en düşük 2,9622 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,0709 oldu. SEK → TRY kurundaki değişiklik 4.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83910,95983,791,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95891,4271,5134,291
1 GBP1,281,17318,75214,024107,2261,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Türk Lirası
1 SEK3,13942 TRY
5 SEK15,69710 TRY
10 SEK31,39420 TRY
20 SEK62,78840 TRY
50 SEK156,97100 TRY
100 SEK313,94200 TRY
250 SEK784,85500 TRY
500 SEK1.569,71000 TRY
1000 SEK3.139,42000 TRY
2000 SEK6.278,84000 TRY
5000 SEK15.697,10000 TRY
10000 SEK31.394,20000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / İsveç Kronu
1 TRY0,31853 SEK
5 TRY1,59265 SEK
10 TRY3,18530 SEK
20 TRY6,37060 SEK
50 TRY15,92650 SEK
100 TRY31,85300 SEK
250 TRY79,63250 SEK
500 TRY159,26500 SEK
1000 TRY318,53000 SEK
2000 TRY637,06000 SEK
5000 TRY1.592,65000 SEK
10000 TRY3.185,30000 SEK