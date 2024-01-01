5.000 İsveç kronundan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile SEK → TMT çevirin

5.000 sek
1.655,48 tmt

1,000kr SEK = 0,3311T TMT

17:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → TMT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33410,3370
Düşük0,32290,3207
Ortalama0,32920,3296
Değişim-0.78%2.31%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → TMT istatistikleri

SEK → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3341, en düşük 0,3229 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3292 oldu. SEK → TMT kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

SEK → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3370, en düşük 0,3207 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3296 oldu. SEK → TMT kurundaki değişiklik 2.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,95983,791,3863,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95891,4361,5134,291
1 GBP1,281,17318,75114,024107,2341,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Türkmenistan Manatı
1 SEK0,33110 TMT
5 SEK1,65547 TMT
10 SEK3,31095 TMT
20 SEK6,62190 TMT
50 SEK16,55475 TMT
100 SEK33,10950 TMT
250 SEK82,77375 TMT
500 SEK165,54750 TMT
1000 SEK331,09500 TMT
2000 SEK662,19000 TMT
5000 SEK1.655,47500 TMT
10000 SEK3.310,95000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / İsveç Kronu
1 TMT3,02028 SEK
5 TMT15,10140 SEK
10 TMT30,20280 SEK
20 TMT60,40560 SEK
50 TMT151,01400 SEK
100 TMT302,02800 SEK
250 TMT755,07000 SEK
500 TMT1.510,14000 SEK
1000 TMT3.020,28000 SEK
2000 TMT6.040,56000 SEK
5000 TMT15.101,40000 SEK
10000 TMT30.202,80000 SEK