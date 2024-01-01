100 İsveç kronundan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile SEK → TJS çevirin

100 sek
100,88 tjs

1,000kr SEK = 1,009SM TJS

17:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → TJS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,03281,0446
Düşük0,98360,9836
Ortalama1,00821,0166
Değişim-0.93%-0.33%
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1 SEK → TJS istatistikleri

SEK → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0328, en düşük 0,9836 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0082 oldu. SEK → TJS kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

SEK → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0446, en düşük 0,9836 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0166 oldu. SEK → TJS kurundaki değişiklik -0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,96283,791,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95991,4111,5124,291
1 GBP1,2791,17318,75114,024107,1961,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2510,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Tacikistan Somonu
1 SEK1,00875 TJS
5 SEK5,04375 TJS
10 SEK10,08750 TJS
20 SEK20,17500 TJS
50 SEK50,43750 TJS
100 SEK100,87500 TJS
250 SEK252,18750 TJS
500 SEK504,37500 TJS
1000 SEK1.008,75000 TJS
2000 SEK2.017,50000 TJS
5000 SEK5.043,75000 TJS
10000 SEK10.087,50000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / İsveç Kronu
1 TJS0,99133 SEK
5 TJS4,95663 SEK
10 TJS9,91327 SEK
20 TJS19,82654 SEK
50 TJS49,56635 SEK
100 TJS99,13270 SEK
250 TJS247,83175 SEK
500 TJS495,66350 SEK
1000 TJS991,32700 SEK
2000 TJS1.982,65400 SEK
5000 TJS4.956,63500 SEK
10000 TJS9.913,27000 SEK