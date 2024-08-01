bin İsveç kronundan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile SEK → THB çevirin

1.000 sek
3.338,55 thb

1,000kr SEK = 3,339฿ THB

17:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SEK → THB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,49693,5305
Düşük3,31803,3180
Ortalama3,40113,4372
Değişim-4.52%-1.66%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → THB istatistikleri

SEK → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,4969, en düşük 3,3180 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4011 oldu. SEK → THB kurundaki değişiklik -4.52 değerindeydi.

SEK → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5305, en düşük 3,3180 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4372 oldu. SEK → THB kurundaki değişiklik -1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,96283,791,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95991,4151,5134,291
1 GBP1,2791,17318,75114,025107,2051,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2510,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Tayland Bahtı
1 SEK3,33855 THB
5 SEK16,69275 THB
10 SEK33,38550 THB
20 SEK66,77100 THB
50 SEK166,92750 THB
100 SEK333,85500 THB
250 SEK834,63750 THB
500 SEK1.669,27500 THB
1000 SEK3.338,55000 THB
2000 SEK6.677,10000 THB
5000 SEK16.692,75000 THB
10000 SEK33.385,50000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / İsveç Kronu
1 THB0,29953 SEK
5 THB1,49766 SEK
10 THB2,99531 SEK
20 THB5,99062 SEK
50 THB14,97655 SEK
100 THB29,95310 SEK
250 THB74,88275 SEK
500 THB149,76550 SEK
1000 THB299,53100 SEK
2000 THB599,06200 SEK
5000 THB1.497,65500 SEK
10000 THB2.995,31000 SEK