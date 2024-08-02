10 İsveç kronundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SEK → RON çevirin

10 sek
4,31 ron

1,000kr SEK = 0,4313L RON

17:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SEK → RON çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,43970,4437
Düşük0,42280,4228
Ortalama0,43050,4333
Değişim-1.92%0.96%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → RON istatistikleri

SEK → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4397, en düşük 0,4228 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4305 oldu. SEK → RON kurundaki değişiklik -1.92 değerindeydi.

SEK → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4437, en düşük 0,4228 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4333 oldu. SEK → RON kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7816,83910,95383,7911,3863,933
1 EUR1,09110,8537,46211,9591,421,5124,291
1 GBP1,281,17318,75214,016107,2231,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Rumen Leyi
1 SEK0,43132 RON
5 SEK2,15662 RON
10 SEK4,31324 RON
20 SEK8,62648 RON
50 SEK21,56620 RON
100 SEK43,13240 RON
250 SEK107,83100 RON
500 SEK215,66200 RON
1000 SEK431,32400 RON
2000 SEK862,64800 RON
5000 SEK2.156,62000 RON
10000 SEK4.313,24000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / İsveç Kronu
1 RON2,31844 SEK
5 RON11,59220 SEK
10 RON23,18440 SEK
20 RON46,36880 SEK
50 RON115,92200 SEK
100 RON231,84400 SEK
250 RON579,61000 SEK
500 RON1.159,22000 SEK
1000 RON2.318,44000 SEK
2000 RON4.636,88000 SEK
5000 RON11.592,20000 SEK
10000 RON23.184,40000 SEK