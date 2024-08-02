10 bin İsveç kronundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile SEK → PLN çevirin

10.000 sek
3.718,91 pln

1,000kr SEK = 0,3719zł PLN

17:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → PLN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38000,3889
Düşük0,36390,3639
Ortalama0,37050,3740
Değişim-2.13%0.09%
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1 SEK → PLN istatistikleri

SEK → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3800, en düşük 0,3639 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3705 oldu. SEK → PLN kurundaki değişiklik -2.13 değerindeydi.

SEK → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3889, en düşük 0,3639 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3740 oldu. SEK → PLN kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95483,7891,3863,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95391,431,5134,29
1 GBP1,281,17318,7514,016107,2121,7745,031
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Polonya Zlotisi
1 SEK0,37189 PLN
5 SEK1,85946 PLN
10 SEK3,71891 PLN
20 SEK7,43782 PLN
50 SEK18,59455 PLN
100 SEK37,18910 PLN
250 SEK92,97275 PLN
500 SEK185,94550 PLN
1000 SEK371,89100 PLN
2000 SEK743,78200 PLN
5000 SEK1.859,45500 PLN
10000 SEK3.718,91000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / İsveç Kronu
1 PLN2,68896 SEK
5 PLN13,44480 SEK
10 PLN26,88960 SEK
20 PLN53,77920 SEK
50 PLN134,44800 SEK
100 PLN268,89600 SEK
250 PLN672,24000 SEK
500 PLN1.344,48000 SEK
1000 PLN2.688,96000 SEK
2000 PLN5.377,92000 SEK
5000 PLN13.444,80000 SEK
10000 PLN26.889,60000 SEK