100 İsveç kronundan Pakistan rupisine
Reel döviz kuru ile SEK → PKR çevirin
|1 SEK → PKR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|26,6323
|26,8304
|Düşük
|25,6970
|25,5405
|Ortalama
|26,2025
|26,2439
|Değişim
|-0.88%
|2.39%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SEK → PKR istatistikleri
SEK → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,6323, en düşük 25,6970 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,2025 oldu. SEK → PKR kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.
SEK → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,8304, en düşük 25,5405 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,2439 oldu. SEK → PKR kurundaki değişiklik 2.39 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları İsveç Kronu / Pakistan Rupisi
|1 SEK
|26,38480 PKR
|5 SEK
|131,92400 PKR
|10 SEK
|263,84800 PKR
|20 SEK
|527,69600 PKR
|50 SEK
|1.319,24000 PKR
|100 SEK
|2.638,48000 PKR
|250 SEK
|6.596,20000 PKR
|500 SEK
|13.192,40000 PKR
|1000 SEK
|26.384,80000 PKR
|2000 SEK
|52.769,60000 PKR
|5000 SEK
|131.924,00000 PKR
|10000 SEK
|263.848,00000 PKR