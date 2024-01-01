10 İsveç kronundan Panama balboasına

Reel döviz kuru ile SEK → PAB çevirin

10 sek
0,95 pab

1,000kr SEK = 0,09461B/. PAB

17:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → PAB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09550,0963
Düşük0,09230,0916
Ortalama0,09400,0942
Değişim-0.76%2.33%
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1 SEK → PAB istatistikleri

SEK → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0955, en düşük 0,0923 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0940 oldu. SEK → PAB kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

SEK → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0963, en düşük 0,0916 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0942 oldu. SEK → PAB kurundaki değişiklik 2.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83710,95583,7921,3873,931
1 EUR1,09110,8537,46211,95791,4551,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74714,016107,2071,7745,029
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2560,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Panama Balboası
1 SEK0,09461 PAB
5 SEK0,47306 PAB
10 SEK0,94612 PAB
20 SEK1,89224 PAB
50 SEK4,73060 PAB
100 SEK9,46119 PAB
250 SEK23,65298 PAB
500 SEK47,30595 PAB
1000 SEK94,61190 PAB
2000 SEK189,22380 PAB
5000 SEK473,05950 PAB
10000 SEK946,11900 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / İsveç Kronu
1 PAB10,56950 SEK
5 PAB52,84750 SEK
10 PAB105,69500 SEK
20 PAB211,39000 SEK
50 PAB528,47500 SEK
100 PAB1.056,95000 SEK
250 PAB2.642,37500 SEK
500 PAB5.284,75000 SEK
1000 PAB10.569,50000 SEK
2000 PAB21.139,00000 SEK
5000 PAB52.847,50000 SEK
10000 PAB105.695,00000 SEK