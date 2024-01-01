10 bin İsveç kronundan Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile SEK → MZN çevirin

10.000 sek
60.362 mzn

1,000kr SEK = 6,036MT MZN

16:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,09256,1317
Düşük5,88985,8466
Ortalama5,99605,9993
Değişim-0.81%2.40%
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1 SEK → MZN istatistikleri

SEK → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0925, en düşük 5,8898 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9960 oldu. SEK → MZN kurundaki değişiklik -0.81 değerindeydi.

SEK → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,1317, en düşük 5,8466 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9993 oldu. SEK → MZN kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83810,95383,7881,3863,93
1 EUR1,09110,8537,46311,95491,4431,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74414,006107,1361,7725,026
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Mozambik Metikali
1 SEK6,03620 MZN
5 SEK30,18100 MZN
10 SEK60,36200 MZN
20 SEK120,72400 MZN
50 SEK301,81000 MZN
100 SEK603,62000 MZN
250 SEK1.509,05000 MZN
500 SEK3.018,10000 MZN
1000 SEK6.036,20000 MZN
2000 SEK12.072,40000 MZN
5000 SEK30.181,00000 MZN
10000 SEK60.362,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / İsveç Kronu
1 MZN0,16567 SEK
5 MZN0,82834 SEK
10 MZN1,65667 SEK
20 MZN3,31334 SEK
50 MZN8,28335 SEK
100 MZN16,56670 SEK
250 MZN41,41675 SEK
500 MZN82,83350 SEK
1000 MZN165,66700 SEK
2000 MZN331,33400 SEK
5000 MZN828,33500 SEK
10000 MZN1.656,67000 SEK