50 İsveç kronundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile SEK → MOP çevirin

50 sek
38,01 mop

1,000kr SEK = 0,7602MOP$ MOP

16:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,76820,7745
Düşük0,74220,7378
Ortalama0,75650,7575
Değişim-0.87%2.18%
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1 SEK → MOP istatistikleri

SEK → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7682, en düşük 0,7422 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7565 oldu. SEK → MOP kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

SEK → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7745, en düşük 0,7378 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7575 oldu. SEK → MOP kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,95483,7891,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,95291,4171,5114,289
1 GBP1,2791,17218,7514,013107,1781,7725,029
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,250,2020,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Makau Patakası
1 SEK0,76022 MOP
5 SEK3,80112 MOP
10 SEK7,60223 MOP
20 SEK15,20446 MOP
50 SEK38,01115 MOP
100 SEK76,02230 MOP
250 SEK190,05575 MOP
500 SEK380,11150 MOP
1000 SEK760,22300 MOP
2000 SEK1.520,44600 MOP
5000 SEK3.801,11500 MOP
10000 SEK7.602,23000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / İsveç Kronu
1 MOP1,31540 SEK
5 MOP6,57700 SEK
10 MOP13,15400 SEK
20 MOP26,30800 SEK
50 MOP65,77000 SEK
100 MOP131,54000 SEK
250 MOP328,85000 SEK
500 MOP657,70000 SEK
1000 MOP1.315,40000 SEK
2000 MOP2.630,80000 SEK
5000 MOP6.577,00000 SEK
10000 MOP13.154,00000 SEK