100 İsveç kronundan Komor frangına

Reel döviz kuru ile SEK → KMF çevirin

100 sek
4.287 kmf

1,000kr SEK = 42,87CF KMF

03:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → KMF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek42,981743,8692
Düşük41,866641,8666
Ortalama42,454542,9189
Değişim0.09%1.87%
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1 SEK → KMF istatistikleri

SEK → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42,9817, en düşük 41,8666 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 42,4545 oldu. SEK → KMF kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

SEK → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 43,8692, en düşük 41,8666 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 42,9189 oldu. SEK → KMF kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80983,9521,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79791,6251,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,79107,111,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,58112,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Komor Frangı
1 SEK42,87060 KMF
5 SEK214,35300 KMF
10 SEK428,70600 KMF
20 SEK857,41200 KMF
50 SEK2.143,53000 KMF
100 SEK4.287,06000 KMF
250 SEK10.717,65000 KMF
500 SEK21.435,30000 KMF
1000 SEK42.870,60000 KMF
2000 SEK85.741,20000 KMF
5000 SEK214.353,00000 KMF
10000 SEK428.706,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / İsveç Kronu
1 KMF0,02333 SEK
5 KMF0,11663 SEK
10 KMF0,23326 SEK
20 KMF0,46652 SEK
50 KMF1,16630 SEK
100 KMF2,33260 SEK
250 KMF5,83150 SEK
500 KMF11,66300 SEK
1000 KMF23,32600 SEK
2000 KMF46,65200 SEK
5000 KMF116,63000 SEK
10000 KMF233,26000 SEK