20 İsveç kronundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SEK → JOD çevirin

20 sek
1,339 jod

1,000kr SEK = 0,06696JD JOD

16:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06770,0682
Düşük0,06540,0650
Ortalama0,06670,0667
Değişim-0.93%2.17%
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1 SEK → JOD istatistikleri

SEK → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0677, en düşük 0,0654 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0667 oldu. SEK → JOD kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

SEK → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0682, en düşük 0,0650 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0667 oldu. SEK → JOD kurundaki değişiklik 2.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,84210,95883,81,3853,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95191,3961,5114,289
1 GBP1,2791,17318,75114,014107,1711,7715,029
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2470,2020,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Ürdün Dinarı
1 SEK0,06696 JOD
5 SEK0,33481 JOD
10 SEK0,66961 JOD
20 SEK1,33922 JOD
50 SEK3,34806 JOD
100 SEK6,69612 JOD
250 SEK16,74030 JOD
500 SEK33,48060 JOD
1000 SEK66,96120 JOD
2000 SEK133,92240 JOD
5000 SEK334,80600 JOD
10000 SEK669,61200 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / İsveç Kronu
1 JOD14,93400 SEK
5 JOD74,67000 SEK
10 JOD149,34000 SEK
20 JOD298,68000 SEK
50 JOD746,70000 SEK
100 JOD1.493,40000 SEK
250 JOD3.733,50000 SEK
500 JOD7.467,00000 SEK
1000 JOD14.934,00000 SEK
2000 JOD29.868,00000 SEK
5000 JOD74.670,00000 SEK
10000 JOD149.340,00000 SEK