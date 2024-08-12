bin İsveç kronundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → CAD çevirin

1.000 sek
130,68 cad

1,000kr SEK = 0,1307C$ CAD

02:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13130,1321
Düşük0,12760,1263
Ortalama0,12940,1295
Değişim0.93%3.46%
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1 SEK → CAD istatistikleri

SEK → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1313, en düşük 0,1276 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1294 oldu. SEK → CAD kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

SEK → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1321, en düşük 0,1263 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1295 oldu. SEK → CAD kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83510,79983,9291,3733,958
1 EUR1,09210,8567,46311,79291,6421,54,322
1 GBP1,2761,16918,72313,783107,1191,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2790,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Kanada Doları
1 SEK0,13068 CAD
5 SEK0,65338 CAD
10 SEK1,30677 CAD
20 SEK2,61354 CAD
50 SEK6,53385 CAD
100 SEK13,06770 CAD
250 SEK32,66925 CAD
500 SEK65,33850 CAD
1000 SEK130,67700 CAD
2000 SEK261,35400 CAD
5000 SEK653,38500 CAD
10000 SEK1.306,77000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / İsveç Kronu
1 CAD7,65244 SEK
5 CAD38,26220 SEK
10 CAD76,52440 SEK
20 CAD153,04880 SEK
50 CAD382,62200 SEK
100 CAD765,24400 SEK
250 CAD1.913,11000 SEK
500 CAD3.826,22000 SEK
1000 CAD7.652,44000 SEK
2000 CAD15.304,88000 SEK
5000 CAD38.262,20000 SEK
10000 CAD76.524,40000 SEK