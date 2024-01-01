100 İsveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile SEK → BAM çevirin

100 sek
16,94 bam

1,000kr SEK = 0,1694KM BAM

14:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → BAM çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17280,1744
Düşük0,16640,1664
Ortalama0,16940,1704
Değişim-1.97%0.81%
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1 SEK → BAM istatistikleri

SEK → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1728, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1694 oldu. SEK → BAM kurundaki değişiklik -1.97 değerindeydi.

SEK → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1744, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1704 oldu. SEK → BAM kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83310,95683,7741,3863,93
1 EUR1,09210,8537,46311,96691,5021,5134,293
1 GBP1,2811,17218,7514,03107,2851,7755,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2610,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 SEK0,16939 BAM
5 SEK0,84696 BAM
10 SEK1,69391 BAM
20 SEK3,38782 BAM
50 SEK8,46955 BAM
100 SEK16,93910 BAM
250 SEK42,34775 BAM
500 SEK84,69550 BAM
1000 SEK169,39100 BAM
2000 SEK338,78200 BAM
5000 SEK846,95500 BAM
10000 SEK1.693,91000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / İsveç Kronu
1 BAM5,90350 SEK
5 BAM29,51750 SEK
10 BAM59,03500 SEK
20 BAM118,07000 SEK
50 BAM295,17500 SEK
100 BAM590,35000 SEK
250 BAM1.475,87500 SEK
500 BAM2.951,75000 SEK
1000 BAM5.903,50000 SEK
2000 BAM11.807,00000 SEK
5000 BAM29.517,50000 SEK
10000 BAM59.035,00000 SEK