20 İsveç kronundan Aruba florinine

Reel döviz kuru ile SEK → AWG çevirin

20 sek
3,39 awg

1,000kr SEK = 0,1694ƒ AWG

14:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17090,1724
Düşük0,16510,1640
Ortalama0,16830,1686
Değişim-0.76%2.32%
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1 SEK → AWG istatistikleri

SEK → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1709, en düşük 0,1651 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1683 oldu. SEK → AWG kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

SEK → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1724, en düşük 0,1640 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1686 oldu. SEK → AWG kurundaki değişiklik 2.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9150,7816,83110,95583,7821,3853,929
1 EUR1,09210,8537,46211,96791,5281,5134,293
1 GBP1,281,17218,74714,028107,2791,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2650,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Aruba Florini
1 SEK0,16936 AWG
5 SEK0,84682 AWG
10 SEK1,69363 AWG
20 SEK3,38726 AWG
50 SEK8,46815 AWG
100 SEK16,93630 AWG
250 SEK42,34075 AWG
500 SEK84,68150 AWG
1000 SEK169,36300 AWG
2000 SEK338,72600 AWG
5000 SEK846,81500 AWG
10000 SEK1.693,63000 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / İsveç Kronu
1 AWG5,90447 SEK
5 AWG29,52235 SEK
10 AWG59,04470 SEK
20 AWG118,08940 SEK
50 AWG295,22350 SEK
100 AWG590,44700 SEK
250 AWG1.476,11750 SEK
500 AWG2.952,23500 SEK
1000 AWG5.904,47000 SEK
2000 AWG11.808,94000 SEK
5000 AWG29.522,35000 SEK
10000 AWG59.044,70000 SEK