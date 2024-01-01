bin İsveç kronundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile SEK → AOA çevirin

1.000 sek
84.159,60 aoa

1,000kr SEK = 84,16Kz AOA

14:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → AOA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek84,159684,1596
Düşük81,734577,5045
Ortalama83,077081,6363
Değişim1.40%7.92%
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1 SEK → AOA istatistikleri

SEK → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 84,1596, en düşük 81,7345 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 83,0770 oldu. SEK → AOA kurundaki değişiklik 1.40 değerindeydi.

SEK → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 84,1596, en düşük 77,5045 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 81,6363 oldu. SEK → AOA kurundaki değişiklik 7.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,786,83210,94583,7891,3853,928
1 EUR1,09210,8527,46211,95591,5191,5124,291
1 GBP1,2821,17418,75714,029107,3971,7755,035
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2640,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Angola Kvanzası
1 SEK84,15960 AOA
5 SEK420,79800 AOA
10 SEK841,59600 AOA
20 SEK1.683,19200 AOA
50 SEK4.207,98000 AOA
100 SEK8.415,96000 AOA
250 SEK21.039,90000 AOA
500 SEK42.079,80000 AOA
1000 SEK84.159,60000 AOA
2000 SEK168.319,20000 AOA
5000 SEK420.798,00000 AOA
10000 SEK841.596,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / İsveç Kronu
1 AOA0,01188 SEK
5 AOA0,05941 SEK
10 AOA0,11882 SEK
20 AOA0,23764 SEK
50 AOA0,59411 SEK
100 AOA1,18822 SEK
250 AOA2,97055 SEK
500 AOA5,94110 SEK
1000 AOA11,88220 SEK
2000 AOA23,76440 SEK
5000 AOA59,41100 SEK
10000 AOA118,82200 SEK