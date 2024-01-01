100 Seyşeller rupisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile SCR → WST çevirin

100 scr
18,63 wst

1,000₨ SCR = 0,1863WS$ WST

14:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20570,2057
Düşük0,18110,1811
Ortalama0,19470,1966
Değişim-4.28%-7.44%
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1 SCR → WST istatistikleri

SCR → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2057, en düşük 0,1811 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1947 oldu. SCR → WST kurundaki değişiklik -4.28 değerindeydi.

SCR → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2057, en düşük 0,1811 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1966 oldu. SCR → WST kurundaki değişiklik -7.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09191,4351,5111,6730,93920,732
1 GBP1,17511,282107,421,7751,9651,10324,357
1 USD0,9160,78183,7811,3841,5330,8618,997
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Samoa Talası
1 SCR0,18631 WST
5 SCR0,93156 WST
10 SCR1,86311 WST
20 SCR3,72622 WST
50 SCR9,31555 WST
100 SCR18,63110 WST
250 SCR46,57775 WST
500 SCR93,15550 WST
1000 SCR186,31100 WST
2000 SCR372,62200 WST
5000 SCR931,55500 WST
10000 SCR1.863,11000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Seyşeller Rupisi
1 WST5,36736 SCR
5 WST26,83680 SCR
10 WST53,67360 SCR
20 WST107,34720 SCR
50 WST268,36800 SCR
100 WST536,73600 SCR
250 WST1.341,84000 SCR
500 WST2.683,68000 SCR
1000 WST5.367,36000 SCR
2000 WST10.734,72000 SCR
5000 WST26.836,80000 SCR
10000 WST53.673,60000 SCR