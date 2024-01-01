bin Seyşeller rupisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile SCR → UGX çevirin

1.000 scr
248.286 ugx

1,000₨ SCR = 248,3Ush UGX

14:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → UGX çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek278,4050282,8130
Düşük247,4040247,4040
Ortalama264,6230270,5368
Değişim-6.64%-10.35%
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1 SCR → UGX istatistikleri

SCR → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 278,4050, en düşük 247,4040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 264,6230 oldu. SCR → UGX kurundaki değişiklik -6.64 değerindeydi.

SCR → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 282,8130, en düşük 247,4040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 270,5368 oldu. SCR → UGX kurundaki değişiklik -10.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09191,421,5111,6720,9420,744
1 GBP1,17511,282107,4321,7751,9651,10524,377
1 USD0,9170,78183,7911,3841,5320,86119,013
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Uganda Şilini
1 SCR248,28600 UGX
5 SCR1.241,43000 UGX
10 SCR2.482,86000 UGX
20 SCR4.965,72000 UGX
50 SCR12.414,30000 UGX
100 SCR24.828,60000 UGX
250 SCR62.071,50000 UGX
500 SCR124.143,00000 UGX
1000 SCR248.286,00000 UGX
2000 SCR496.572,00000 UGX
5000 SCR1.241.430,00000 UGX
10000 SCR2.482.860,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Seyşeller Rupisi
1 UGX0,00403 SCR
5 UGX0,02014 SCR
10 UGX0,04028 SCR
20 UGX0,08055 SCR
50 UGX0,20138 SCR
100 UGX0,40276 SCR
250 UGX1,00690 SCR
500 UGX2,01381 SCR
1000 UGX4,02761 SCR
2000 UGX8,05522 SCR
5000 UGX20,13805 SCR
10000 UGX40,27610 SCR