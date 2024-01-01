50 Seyşeller rupisinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile SCR → KRW çevirin

50 scr
4.772 krw

1,000₨ SCR = 95,44₩ KRW

13:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → KRW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek102,3440102,3440
Düşük91,956391,9563
Ortalama98,792199,3793
Değişim-3.87%-3.33%
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1 SCR → KRW istatistikleri

SCR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 102,3440, en düşük 91,9563 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 98,7921 oldu. SCR → KRW kurundaki değişiklik -3.87 değerindeydi.

SCR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 102,3440, en düşük 91,9563 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 99,3793 oldu. SCR → KRW kurundaki değişiklik -3.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,1991,5081,6670,94120,66
1 GBP1,17711,281107,3411,7751,9621,10824,316
1 USD0,9180,78183,7651,3851,5310,86518,976
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Güney Kore Wonu
1 SCR95,44280 KRW
5 SCR477,21400 KRW
10 SCR954,42800 KRW
20 SCR1.908,85600 KRW
50 SCR4.772,14000 KRW
100 SCR9.544,28000 KRW
250 SCR23.860,70000 KRW
500 SCR47.721,40000 KRW
1000 SCR95.442,80000 KRW
2000 SCR190.885,60000 KRW
5000 SCR477.214,00000 KRW
10000 SCR954.428,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Seyşeller Rupisi
1 KRW0,01048 SCR
5 KRW0,05239 SCR
10 KRW0,10478 SCR
20 KRW0,20955 SCR
50 KRW0,52388 SCR
100 KRW1,04775 SCR
250 KRW2,61938 SCR
500 KRW5,23875 SCR
1000 KRW10,47750 SCR
2000 KRW20,95500 SCR
5000 KRW52,38750 SCR
10000 KRW104,77500 SCR
20000 KRW209,55000 SCR
30000 KRW314,32500 SCR
40000 KRW419,10000 SCR
50000 KRW523,87500 SCR