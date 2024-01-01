1 Seyşeller rupisinden Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile SCR → KRW çevirin

1 scr
95 krw

1,000₨ SCR = 94,75₩ KRW

13:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → KRW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek102,3440102,3440
Düşük91,956391,9563
Ortalama98,771699,3725
Değişim-4.48%-3.95%
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1 SCR → KRW istatistikleri

SCR → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 102,3440, en düşük 91,9563 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 98,7716 oldu. SCR → KRW kurundaki değişiklik -4.48 değerindeydi.

SCR → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 102,3440, en düşük 91,9563 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 99,3725 oldu. SCR → KRW kurundaki değişiklik -3.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,1881,5081,6680,94120,669
1 GBP1,17711,281107,3291,7751,9631,10824,327
1 USD0,9190,78183,7631,3851,5320,86518,986
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Güney Kore Wonu
1 SCR94,74590 KRW
5 SCR473,72950 KRW
10 SCR947,45900 KRW
20 SCR1.894,91800 KRW
50 SCR4.737,29500 KRW
100 SCR9.474,59000 KRW
250 SCR23.686,47500 KRW
500 SCR47.372,95000 KRW
1000 SCR94.745,90000 KRW
2000 SCR189.491,80000 KRW
5000 SCR473.729,50000 KRW
10000 SCR947.459,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Seyşeller Rupisi
1 KRW0,01055 SCR
5 KRW0,05277 SCR
10 KRW0,10555 SCR
20 KRW0,21109 SCR
50 KRW0,52773 SCR
100 KRW1,05545 SCR
250 KRW2,63862 SCR
500 KRW5,27725 SCR
1000 KRW10,55450 SCR
2000 KRW21,10900 SCR
5000 KRW52,77250 SCR
10000 KRW105,54500 SCR
20000 KRW211,09000 SCR
30000 KRW316,63500 SCR
40000 KRW422,18000 SCR
50000 KRW527,72500 SCR