bin Seyşeller rupisinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile SCR → HUF çevirin
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|1 SCR → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|27,2196
|27,2235
|Düşük
|24,0467
|24,0467
|Ortalama
|25,7961
|26,1403
|Değişim
|-7.74%
|-8.31%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SCR → HUF istatistikleri
SCR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,2196, en düşük 24,0467 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,7961 oldu. SCR → HUF kurundaki değişiklik -7.74 değerindeydi.
SCR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,2235, en düşük 24,0467 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,1403 oldu. SCR → HUF kurundaki değişiklik -8.31 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Macar Forinti
|1 SCR
|24,33320 HUF
|5 SCR
|121,66600 HUF
|10 SCR
|243,33200 HUF
|20 SCR
|486,66400 HUF
|50 SCR
|1.216,66000 HUF
|100 SCR
|2.433,32000 HUF
|250 SCR
|6.083,30000 HUF
|500 SCR
|12.166,60000 HUF
|1000 SCR
|24.333,20000 HUF
|2000 SCR
|48.666,40000 HUF
|5000 SCR
|121.666,00000 HUF
|10000 SCR
|243.332,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Seyşeller Rupisi
|2000 HUF
|82,19200 SCR
|5000 HUF
|205,48000 SCR
|10000 HUF
|410,96000 SCR
|15000 HUF
|616,44000 SCR
|20000 HUF
|821,92000 SCR
|30000 HUF
|1.232,88000 SCR
|40000 HUF
|1.643,84000 SCR
|50000 HUF
|2.054,80000 SCR
|60000 HUF
|2.465,76000 SCR
|100000 HUF
|4.109,60000 SCR
|150000 HUF
|6.164,40000 SCR
|200000 HUF
|8.219,20000 SCR