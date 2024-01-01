1 Seyşeller rupisinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile SCR → HUF çevirin

1 scr
24 huf

1,000₨ SCR = 24,35Ft HUF

13:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → HUF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,219627,2235
Düşük24,046724,0467
Ortalama25,796526,1404
Değişim-7.71%-8.28%
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1 SCR → HUF istatistikleri

SCR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,2196, en düşük 24,0467 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,7965 oldu. SCR → HUF kurundaki değişiklik -7.71 değerindeydi.

SCR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,2235, en düşük 24,0467 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,1404 oldu. SCR → HUF kurundaki değişiklik -8.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2871,5081,6660,94320,658
1 GBP1,17711,282107,411,7751,961,1124,307
1 USD0,9180,78183,7541,3841,5280,86518,953
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Macar Forinti
1 SCR24,34980 HUF
5 SCR121,74900 HUF
10 SCR243,49800 HUF
20 SCR486,99600 HUF
50 SCR1.217,49000 HUF
100 SCR2.434,98000 HUF
250 SCR6.087,45000 HUF
500 SCR12.174,90000 HUF
1000 SCR24.349,80000 HUF
2000 SCR48.699,60000 HUF
5000 SCR121.749,00000 HUF
10000 SCR243.498,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Seyşeller Rupisi
2000 HUF82,13620 SCR
5000 HUF205,34050 SCR
10000 HUF410,68100 SCR
15000 HUF616,02150 SCR
20000 HUF821,36200 SCR
30000 HUF1.232,04300 SCR
40000 HUF1.642,72400 SCR
50000 HUF2.053,40500 SCR
60000 HUF2.464,08600 SCR
100000 HUF4.106,81000 SCR
150000 HUF6.160,21500 SCR
200000 HUF8.213,62000 SCR