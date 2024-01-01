1 Seyşeller rupisinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile SCR → GGP çevirin

1 scr
0,06 ggp

1,000₨ SCR = 0,05713£ GGP

13:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05820,0598
Düşük0,05150,0515
Ortalama0,05550,0567
Değişim-5.15%-8.24%
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1 SCR → GGP istatistikleri

SCR → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0582, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0555 oldu. SCR → GGP kurundaki değişiklik -5.15 değerindeydi.

SCR → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0598, en düşük 0,0515 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0567 oldu. SCR → GGP kurundaki değişiklik -8.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,2491,5081,6660,94320,66
1 GBP1,17711,282107,3631,7751,961,1124,308
1 USD0,9180,78183,751,3841,5290,86618,962
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Guernsey poundu
1 SCR0,05713 GGP
5 SCR0,28563 GGP
10 SCR0,57127 GGP
20 SCR1,14253 GGP
50 SCR2,85634 GGP
100 SCR5,71267 GGP
250 SCR14,28168 GGP
500 SCR28,56335 GGP
1000 SCR57,12670 GGP
2000 SCR114,25340 GGP
5000 SCR285,63350 GGP
10000 SCR571,26700 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Seyşeller Rupisi
1 GGP17,50490 SCR
5 GGP87,52450 SCR
10 GGP175,04900 SCR
20 GGP350,09800 SCR
50 GGP875,24500 SCR
100 GGP1.750,49000 SCR
250 GGP4.376,22500 SCR
500 GGP8.752,45000 SCR
1000 GGP17.504,90000 SCR
2000 GGP35.009,80000 SCR
5000 GGP87.524,50000 SCR
10000 GGP175.049,00000 SCR