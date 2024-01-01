10 Seyşeller rupisinden Euroya

Reel döviz kuru ile SCR → EUR çevirin

10 scr
0,67 eur

1,000₨ SCR = 0,06696€ EUR

13:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → EUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06910,0696
Düşük0,06140,0614
Ortalama0,06590,0668
Değişim0.34%-1.64%
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1 SCR → EUR istatistikleri

SCR → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0691, en düşük 0,0614 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0659 oldu. SCR → EUR kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

SCR → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0696, en düşük 0,0614 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0668 oldu. SCR → EUR kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2311,5081,6670,94320,682
1 GBP1,17611,281107,2991,7741,961,10924,324
1 USD0,9180,781183,7551,3851,530,86618,987
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Euro
1 SCR0,06696 EUR
5 SCR0,33478 EUR
10 SCR0,66957 EUR
20 SCR1,33913 EUR
50 SCR3,34784 EUR
100 SCR6,69567 EUR
250 SCR16,73918 EUR
500 SCR33,47835 EUR
1000 SCR66,95670 EUR
2000 SCR133,91340 EUR
5000 SCR334,78350 EUR
10000 SCR669,56700 EUR
Çevrim kurları Euro / Seyşeller Rupisi
1 EUR14,93500 SCR
5 EUR74,67500 SCR
10 EUR149,35000 SCR
20 EUR298,70000 SCR
50 EUR746,75000 SCR
100 EUR1.493,50000 SCR
250 EUR3.733,75000 SCR
500 EUR7.467,50000 SCR
1000 EUR14.935,00000 SCR
2000 EUR29.870,00000 SCR
5000 EUR74.675,00000 SCR
10000 EUR149.350,00000 SCR