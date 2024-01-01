250 Seyşeller rupisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile SCR → CRC çevirin

250 scr
9.573,53 crc

1,000₨ SCR = 38,29₡ CRC

13:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → CRC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek39,206939,2069
Düşük35,223035,2230
Ortalama37,727337,7484
Değişim-1.52%0.26%
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1 SCR → CRC istatistikleri

SCR → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 39,2069, en düşük 35,2230 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,7273 oldu. SCR → CRC kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

SCR → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,2069, en düşük 35,2230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,7484 oldu. SCR → CRC kurundaki değişiklik 0.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,21,5091,6690,94220,721
1 GBP1,17511,28107,1881,7731,9611,10724,353
1 USD0,9180,781183,7511,3861,5320,86519,028
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Kosta Rika Kolonu
1 SCR38,29410 CRC
5 SCR191,47050 CRC
10 SCR382,94100 CRC
20 SCR765,88200 CRC
50 SCR1.914,70500 CRC
100 SCR3.829,41000 CRC
250 SCR9.573,52500 CRC
500 SCR19.147,05000 CRC
1000 SCR38.294,10000 CRC
2000 SCR76.588,20000 CRC
5000 SCR191.470,50000 CRC
10000 SCR382.941,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Seyşeller Rupisi
1 CRC0,02611 SCR
5 CRC0,13057 SCR
10 CRC0,26114 SCR
20 CRC0,52227 SCR
50 CRC1,30569 SCR
100 CRC2,61137 SCR
250 CRC6,52843 SCR
500 CRC13,05685 SCR
1000 CRC26,11370 SCR
2000 CRC52,22740 SCR
5000 CRC130,56850 SCR
10000 CRC261,13700 SCR