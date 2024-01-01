5 Seyşeller rupisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile SCR → AMD çevirin

5 scr
142,60 amd

1,000₨ SCR = 28,52֏ AMD

12:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek28,987629,0360
Düşük25,962725,9627
Ortalama27,768928,0271
Değişim2.26%0.34%
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1 SCR → AMD istatistikleri

SCR → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 28,9876, en düşük 25,9627 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,7689 oldu. SCR → AMD kurundaki değişiklik 2.26 değerindeydi.

SCR → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,0360, en düşük 25,9627 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,0271 oldu. SCR → AMD kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08690,9631,5071,670,9420,771
1 GBP1,17511,276106,8541,771,9621,10524,4
1 USD0,9210,784183,7481,3871,5370,86619,124
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,228

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Ermeni Dramı
1 SCR28,52020 AMD
5 SCR142,60100 AMD
10 SCR285,20200 AMD
20 SCR570,40400 AMD
50 SCR1.426,01000 AMD
100 SCR2.852,02000 AMD
250 SCR7.130,05000 AMD
500 SCR14.260,10000 AMD
1000 SCR28.520,20000 AMD
2000 SCR57.040,40000 AMD
5000 SCR142.601,00000 AMD
10000 SCR285.202,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Seyşeller Rupisi
1 AMD0,03506 SCR
5 AMD0,17531 SCR
10 AMD0,35063 SCR
20 AMD0,70126 SCR
50 AMD1,75315 SCR
100 AMD3,50629 SCR
250 AMD8,76573 SCR
500 AMD17,53145 SCR
1000 AMD35,06290 SCR
2000 AMD70,12580 SCR
5000 AMD175,31450 SCR
10000 AMD350,62900 SCR